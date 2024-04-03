В Мариуполе фиксируют массовые случаи заболевания холерой, - советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют массовые случаи заболевания холерой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.
По его словам, случаи заболеваний фиксируют среди детей.
"Поэтому пытаются оперативно замолчать необъявленным карантином, но это не сработает", - заявил советник мэра.
Он посоветовал жителям оккупированного города мыть руки, кипятить воду и не купаться пока в море.
Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Недавно украинские военные могли ударить по скоплению техники врага у Мариуполя. Вероятно, ВСУ попали во вражеский ЗРК С-300 и гусеничную технику.
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