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У Маріуполі фіксують чергове переміщення військової техніки РФ

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Маріуполь, Середа 09 листопада 2022 16:06
У Маріуполі фіксують чергове переміщення військової техніки РФ Фото: російські військові у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У захопленому російськими загарбниками Маріуполі фіксується чергове переміщення техніки РФ - жива сила з малою артилерією. Також паливозаправники з позначкою "V" рухаються у бік Новоазовська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У Маріуполі ранок паливозаправника. Масові колони паливозаправників з позначкою "V" рухаються через місто в бік Новоазовська. За поповненням палива. Окрім того, фіксується чергове переміщення техніки (жива сила з малою артилерією) теж у бік Лівобережного району", - написав Андрющенко.

Він припустив, що, можливо, це пов’язано з посиленням оборонних укріплень поза містом з північного напрямку в районі селища Сартана.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові почали мінувати підступи до окупованого Маріуполя.

Також раніше ми писали, що у Маріуполі на території "ранкового ринку" підірвалась людина. Росіяни збрехали про нібито "ліквідацію диверсанта".

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