Росіяни почали мінувати передмістя Маріуполя, - Андрющенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка .

"Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням "зубів дракону" окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полей", - написав він.

За словами Андрющенка, все вказує на прискорене та посилене укріплення загарбниками міста.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла про те, що росіяни зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України. Так, навколо Маріуполя почали встановлювати залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".

До того ж, через Маріуполь йдуть величезні колони з технікою в напрямку Донецька.

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