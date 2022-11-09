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Росіяни почали мінувати передмістя Маріуполя, - Андрющенко

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Маріуполь, Середа 09 листопада 2022 11:50
Росіяни почали мінувати передмістя Маріуполя, - Андрющенко Фото: росіяни почали мінувати передмістя Маріуполя (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові почали мінувати підступи до окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни розпочали мінування передмість Маріуполя. Не лише встановленням "зубів дракону" окупанти укріплюють передмістя. По лінії Агробаза-Бердянське-Шевченко-Приазовське окупанти почали мінування ґрунтових доріг та полей", - написав він.

За словами Андрющенка, все вказує на прискорене та посилене укріплення загарбниками міста.

Росіяни почали мінувати передмістя Маріуполя, - Андрющенко

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла про те, що росіяни зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України. Так, навколо Маріуполя почали встановлювати залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".

До того ж, через Маріуполь йдуть величезні колони з технікою в напрямку Донецька.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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