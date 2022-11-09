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В Мариуполе фиксируют очередное перемещение военной техники РФ

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Мариуполь, Среда 09 ноября 2022 16:06
В Мариуполе фиксируют очередное перемещение военной техники РФ Фото: российские военные в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В захваченном российскими захватчиками Мариуполе фиксируется очередное перемещение техники РФ – живая сила с малой артиллерией. Также топливозаправщики с отметкой "V" двигаются в сторону Новоазовска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе утро топливозаправщика. Массовые колонны топливозаправщиков с отметкой "V" двигаются через город в сторону Новоазовска. По пополнению топлива. Кроме того, фиксируется очередное перемещение техники (живая сила с малой артиллерией) тоже в сторону Левобережного района", - написал Андрющенко.

Он предположил, что возможно это связано с усилением оборонных укреплений вне города с северного направления в районе поселка Сартана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные начали минировать подступы к оккупированному Мариуполю.

Также раньше мы писали, что в Мариуполе на территории "утреннего рынка" взорвался человек. Россияне соврали о якобы "ликвидации диверсанта".

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