В Мариуполе фиксируют очередное перемещение военной техники РФ
В захваченном российскими захватчиками Мариуполе фиксируется очередное перемещение техники РФ – живая сила с малой артиллерией. Также топливозаправщики с отметкой "V" двигаются в сторону Новоазовска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В Мариуполе утро топливозаправщика. Массовые колонны топливозаправщиков с отметкой "V" двигаются через город в сторону Новоазовска. По пополнению топлива. Кроме того, фиксируется очередное перемещение техники (живая сила с малой артиллерией) тоже в сторону Левобережного района", - написал Андрющенко.
Он предположил, что возможно это связано с усилением оборонных укреплений вне города с северного направления в районе поселка Сартана.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные начали минировать подступы к оккупированному Мариуполю.
Также раньше мы писали, что в Мариуполе на территории "утреннего рынка" взорвался человек. Россияне соврали о якобы "ликвидации диверсанта".
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