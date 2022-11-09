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В Маріуполі на міні підірвався цивільний. Росіяни заявили про "ліквідацію диверсанта"

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 14:06
В Маріуполі на міні підірвався цивільний. Росіяни заявили про "ліквідацію диверсанта" Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі, зранку, на території "ранкового ринку" підірвалась людина. Росіяни збрехали про нібито "ліквідацію диверсанта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера міста Петра Андрющенка.

На жаль, людина не вижила.

"Аби прикрити власну провину російські пабліки за вказівкою окупаційної адміністрації почали розповсюджувати фейкову інформацію, що ліквідовано диверсанта з двома грантами", - пише Андрющенко.

За словами радника мера, заява росіян, є брехнею заради спроби прикрити провал власної роботи з розмінування міста уявними ДРГ.

"Маріупольці, будьте обережні. Дотримуйтесь правил поводження з невідомими та вибуховими предметами. Бережіть себе, бо такої мети в окупантів немає", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 8 листопада, у Нікольському пролунали три потужні вибухи. Населений пункт знаходиться в 15 км від Маріуполя.

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