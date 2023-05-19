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У Маріуполі чути вибухи в районі аеропорту

Фото: у Маріуполі чути вибухи в районі аеропорту  (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух. Наразі у Донецькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Згідно з повідомленням, вибух було чути на околицях міста. там також помітно задимлення.

Окрім цього місцеві повідомляють про задимлення в районі маріупольського аеропорту.

"Навіть диряве ППО не допомогло. Попри спробу наші повідомляють про прильоти між с. Агробаза (фактично межує з містом) та містом", - пише Андрющенко.

За даними міської ради Маріуполя, відомо про три потужні вибухи, які чули жителі міста. Попередньо влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Вдень п'ятниці, 19 травня, в небі над тимчасово окупованим Маріуполем помітили активність ворожої авіації. У місто перемістили гвинтокрили з Бердянська.

Окрім цього окупанти відновили переміщення через Маріуполь на північ області в бік Волновахи й Донецьку. При цьому повідомлялось, що російські окупанти проводять тренування під Маріуполем. Таким чином вони хочуть створити "картину передової" перед приїздом глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.

А ось 13 травня в результаті вибухів під Маріуполем було знешкоджено близько 50 російських військових.

При цьому у ГУР вважають, що росіяни готуються до кругової оборони тимчасово окупованого Маріуполя. РФ розміщує у Маріуполі та інших окупованих містах відповідні угруповання військ для їхньої оборони.

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