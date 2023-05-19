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В Мариуполе слышны взрывы в районе аэропорта

Фото: в Мариуполе слышны взрывы в районе аэропорта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Согласно сообщению, взрыв был слышен в окрестностях города. там также заметно задымление.

Кроме этого, местные сообщают о задымлении в районе мариупольского аэропорта.

"Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку наши сообщают о прилетах между с. Агробаза (фактически граничит с городом) и городом", - пишет Андрющенко.

По данным городского совета Мариуполя, известно о трех мощных взрывах, которые слышали жители города. Предварительно попадание в местонахождение личного состава окупантов на территории Мариупольского аэропорта.

Место взрывов

По данным Андрющенко, в мимке взрывов могли базироваться до 150 окупантов.

"Предварительно - место базирования от 150 окупантов и системно использовалось для установки систем ПВО. Уже хорошо. Русская лжет о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратит время", - написал он.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Днем пятницы, 19 мая, в небе над временно оккупированным Мариуполем была замечена активность вражеской авиации. В город переместили вертолеты из Бердянска.

Кроме этого, оккупанты возобновили перемещение через Мариуполь на север области в сторону Волновахи и Донецка. При этом сообщалось, что российские оккупанты проводят тренировки под Мариуполем. Таким образом, они хотят создать "картину передовой" перед приездом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

А вот 13 мая в результате взрывов под Мариуполем было обезврежено около 50 российских военных.

При этом в ГУР считают, что россияне готовятся к круговой обороне временно оккупированного Мариуполя. РФ размещает в Мариуполе и других оккупированных городах соответствующие группировки войск для их обороны.

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