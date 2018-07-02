Под Мариуполем задержали "прокурора" из "ДНР"

Свои действия он объясняет Нацполиции

На выезде из Мариуполя (Донецкая область) задержали гражданина, который считается "прокурором" так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины на странице в Facebook.

Как сообщается, гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой "ДНР".

"Свои действия он объясняет Нацполиции", - говорится в сообщении.

#Нацгвардія: На виїзді з Маріуполя затримали "прокурора" "ДНР" Громадянин 1986 року народження, уродженець міста... Опубліковано МВС України Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, ранее в районе Торецка (Донецкая область) задержали сообщника боевиков так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР").