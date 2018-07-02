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Под Мариуполем задержали "прокурора" из "ДНР"

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 11:06
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Свои действия он объясняет Нацполиции

На выезде из Мариуполя (Донецкая область) задержали гражданина, который считается "прокурором" так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины на странице в Facebook.

Как сообщается, гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который сейчас проживает в г. Севастополь, работал в прокуратуре так называемой "ДНР".

"Свои действия он объясняет Нацполиции", - говорится в сообщении.

 

#Нацгвардія: На виїзді з Маріуполя затримали "прокурора" "ДНР" Громадянин 1986 року народження, уродженець міста...

Опубліковано МВС України Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, ранее в районе Торецка (Донецкая область) задержали сообщника боевиков так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР").

В районе Торецка задержали сообщника боевиков "ДНР/ЛНР" В результате атаки боевиков на севере Мали погибло 4 человека
Теги публикации: Министерство внутренних дел Украины, Мариуполь, ДНР, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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