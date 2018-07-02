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Під Маріуполем затримали "прокурора" з "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 11:06
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Свої дії він пояснює Нацполіції

На виїзді з Маріуполя (Донецька область) затримали громадянина, який вважається "прокурором" так званої "Донецької народної республіки" (ДНР). Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який зараз проживає в м.Севастополь, працював у прокуратурі так званої "ДНР".

"Свої дії він пояснює Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

 

#Нацгвардія: На виїзді з Маріуполя затримали "прокурора" "ДНР" Громадянин 1986 року народження, уродженець міста...

Опубліковано МВС України Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше в районі Торецка (Донецька область) затримали спільника бойовиків так званих "Донецькій/Луганській народних республік" ("ДНР/ЛНР").

В районі Торецька затримано спільника бойовиків "ДНР/ЛНР" В результаті атаки бойовиків на півночі Малі загинуло 4 людини
Теги публікації: Міністерство внутрішніх справ України, Маріуполь, ДНР, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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