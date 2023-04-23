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Над Маріуполем активізувалася російська авіація (відео)

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Маріуполь, Неділя 23 квітня 2023 11:56
Над Маріуполем активізувалася російська авіація (відео) Фото: над Маріуполем активізувалася російська авіація (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Над морем у Маріуполі зранку 23 квітня активізувалася авіація російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Знову фіксуємо посилення роботи ворожої авіації, зокрема гвинтокрилів", - написав він.

Андрющенко зазначив, що авіація летить переважно над морем через Новоазовський район у напрямку Волновахи та Вугледару.

Нагадаємо, росіяни перекидають радянські танки через Маріуполь у сторону Мангушу і в напрямку Бердянську.

Окрім того, окупанти перекрили вихід до моря в Маріуполі та стягнули туди купу техніки та особового складу, щоб знімати "кіно".

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Маріуполь Війна Росії проти України
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