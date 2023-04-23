ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Над Мариуполем активизировалась российская авиация (видео)

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 23 апреля 2023 11:56
Над Мариуполем активизировалась российская авиация (видео) Фото: над Мариуполем активизировалась российская авиация (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Над морем в Мариуполе с утра 23 апреля активизировалась авиация российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Снова фиксируем усиление работы вражеской авиации, в частности вертолетов", - написал он.

Андрющенко отметил, что авиация летит преимущественно над морем через Новоазовский район в направлении Волновахи и Угледара.

Напомним, россияне перекидывают советские танки через Мариуполь в сторону Мангуша и в направлении Бердянска.

Кроме того, оккупанты перекрыли выход к морю в Мариуполе и стянули туда большое количество техники и личного состава, чтобы снимать "кино".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой