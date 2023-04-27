Над Маріуполем активізувалася авіація окупантів (відео)

"Сьогодні ранком над окупованим Маріуполем активно працювала ворожа авіація у бік Запоріжжя. Багато таких пусків. Віримо у контрнаступ, у наших захисників України та звільнення Маріуполя", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що 24 квітня в окупованому Маріуполі також фіксували активність авіації Росії.

Додамо, перед цим, 23 квітня в Маріуполі активно літали над морем гвинтокрили окупантів.

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