Активність авіації у Маріуполі відбувається через візит віцепрем'єра РФ, - радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 24 квітня, фіксують активність авіації Росії. Ймовірно, вона пов'язана з візитом віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

За словами Андрющенка, навіть під час візиту російського диктатора Володимира Путіна такої активності авіації не фіксували.

Він додав, що метою візиту могло стати нібито створення чергового плану щодо "відновлення міста".

"Часткове пояснення великої активності авіації знайдено. У Маріуполі був віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін", - написав Андрющенко.

За його словами, над містом сьогодні спостерігається надвисока активність авіації - у небо підняли гелікоптери та літаки окупантів.

Нагадаємо, російська пропаганда 19 березня заявляла про те, що Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь.

Пізніше у розвідці зазначили, що у них немає доказів поїздки Путіна до Маріуполя.

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