Активність авіації у Маріуполі відбувається через візит віцепрем'єра РФ, - радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні, 24 квітня, фіксують активність авіації Росії. Ймовірно, вона пов'язана з візитом віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
За його словами, над містом сьогодні спостерігається надвисока активність авіації - у небо підняли гелікоптери та літаки окупантів.
Фото: авіація росіян над Маріуполем (t.me/andriyshTime)
"Часткове пояснення великої активності авіації знайдено. У Маріуполі був віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін", - написав Андрющенко.
Він додав, що метою візиту могло стати нібито створення чергового плану щодо "відновлення міста".
За словами Андрющенка, навіть під час візиту російського диктатора Володимира Путіна такої активності авіації не фіксували.
Нагадаємо, російська пропаганда 19 березня заявляла про те, що Путін нібито відвідав тимчасово окупований Маріуполь.
Пізніше у розвідці зазначили, що у них немає доказів поїздки Путіна до Маріуполя.
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