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Над Мариуполем активизировалась авиация оккупантов (видео)

Фото: над Мариуполем активизировалась авиация оккупантов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Над временно оккупированным Мариуполем сегодня с утра активизировалась российская авиация. Враг работал в сторону Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета.

"Сегодня утром над оккупированным Мариуполем активно работала вражеская авиация в сторону Запорожья. Многие такие пуски. Верим в контрнаступление, у наших защитников Украины и освобождения Мариуполя", - говорится в описании под видео.

Напомним, 24 апреля в оккупированном Мариуполе также фиксировали активность авиации России.

Добавим, перед этим, 23 апреля в Мариуполе активно летали над морем вертолеты оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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