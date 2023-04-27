Над Мариуполем активизировалась авиация оккупантов (видео)

"Сегодня утром над оккупированным Мариуполем активно работала вражеская авиация в сторону Запорожья. Многие такие пуски. Верим в контрнаступление, у наших защитников Украины и освобождения Мариуполя", - говорится в описании под видео.

Напомним, 24 апреля в оккупированном Мариуполе также фиксировали активность авиации России.

Добавим, перед этим, 23 апреля в Мариуполе активно летали над морем вертолеты оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.