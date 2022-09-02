В Мариуполе заметили колонну российских танков. Поехали в сторону Бердянска

Утром 2 сентября в Мариуполе заметили колонну из 10 российских танков, которые перемещались в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"Фиксируем движение техники. Сегодня утром, около 7:30 по направлению Донецк по центру Мариуполя в направление на Бердянск проехало 10 танков", - написал он.

Андрющенко отметил, что в целом в последние дни наблюдается активизация перемещения военной техники со стороны Донецка в направлении Бердянска.