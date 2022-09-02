У Маріуполі помітили колону російських танків. Поїхали в бік Бердянська

Вранці 2 вересня в Маріуполі помітили колону з 10 російських танків, які переміщалися в напрямку Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7:30 у напрямку Донецьк по центру Маріуполя в напрямок на Бердянськ проїхало 10 танків", - написав він.

Андрющенко зазначив, що в цілому в останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з боку Донецька в напрямку Бердянська.