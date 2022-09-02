RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі помітили колону російських танків. Поїхали в бік Бердянська

Фото: у Маріуполі помітили колону російських танків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 2 вересня в Маріуполі помітили колону з 10 російських танків, які переміщалися в напрямку Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7:30 у напрямку Донецьк по центру Маріуполя в напрямок на Бердянськ проїхало 10 танків", - написав він.

Андрющенко зазначив, що в цілому в останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з боку Донецька в напрямку Бердянська.

Нагадаємо, днями три колони російської техніки помітили в Мелітополі. Російські війська пересувалися в торону Херсона.

Також повідомлялося, що РФ перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Однак ЗСУ продовжують завдавати ударів по переправах, щоб перешкодити цьому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійськова технікаРосійська Федерація