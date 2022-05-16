У Маріуполі зафіксовано вже четверте масове поховання

Супутник зафіксував уже четверте місце масового поховання біля оточеного Маріуполя - у самому місті неподалік Центрального кладовища. Братська могила з’явилася ще на початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Схеми .

Місце масового поховання складається з двох траншей. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину. На знімках за 9 березня вже видно, що дві траншеї, де масово хоронили людей, закопані.

"На рахунку російських військових тисячі вбитих мирних жителів. Окупанти продовжують намагатися приховати наслідки своїх злочинів. Тому так званих "братських могил" стає все більше. Проте ми продовжуємо фіксувати усі злочини, які свідчать про справжній геноцид маріупольців. Усі відповідальні мають понести покарання», - заявив мер Вадим Бойченко.