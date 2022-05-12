Братские могилы под Мариуполем разрастаются. Опубликованы новые снимки
Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться. Спутники зафиксировали разрастание братских могил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Схемы”.
Отмечается, что наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым, который находится на северо-западе от Мариуполя.
"На спутниковом снимке за 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину - по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля. Также увеличилось количество траншей", - сообщают "Схемы".
Места массовых захоронений под Старым Крымом (t.me/cxemu)
При этом увеличилось место массового захоронения и на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя.
Места массовых захоронений под с. Виноградное (t.me/cxemu)
Напомним, что о Братской могиле у села Виноградное стало известно еще 22 апреля. Тогда советник мэра Мариуполя сообщил, что он получил информацию о массовых захоронениях погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений.
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