ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская ПВО сбила российский беспилотник и два боевых самолета

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 18:16
Украинская ПВО сбила российский беспилотник и два боевых самолета ПВО уничтожила российский беспилотник (facebook.com.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская противовоздушная оборона на Слобожанском направлении уничтожила три вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток".

Отмечается, что подразделения, находящиеся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, уничтожило три воздушные цели на Слобожанском направлении.

В частности ПВО сбила вражеского беспилотника и два боевых самолета РФ.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ уничтожили колонну оккупантов и сбили крылатую ракету.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 27-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро