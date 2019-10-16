В Ивано-Франковской области столкнулись автомобиль с тягачом, есть пострадавшие

Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

В результате ДТП в Ивано-Франковской области пострадали двое людей

В Ивано-Франковской области произошло столкновение автомобиля и тягача, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла между селами Чернеев и Марковцы Тисменицкого района. Столкнулись "АУДИ а4" и тягач автомобиля DAF.

Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

"На месте происшествия спасателями отключены клеммы аккумуляторных батарей и проведены мероприятия по смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги. В результате ДТП травмированы 2-х человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четверо людей и еще шестеро пострадали. Позже полиция задержала подозреваемого в ДТП.

Кроме того, в Киеве в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Peugeot вечером в воскресенье, 13 октября, погибли водитель скорой и фельдшер,пятеро людей, в том числе трое детей, пострадали.

За несколько дней до этого в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Ford и скорой помощи.