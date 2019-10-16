ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Маріуполі зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 13:43
У Маріуполі зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії постраждали п'ятеро людей

У Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та мікроавтобуса, в результаті пошкодження отримали п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу патрульної поліції в Донецькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося у середу, 16 жовтня, близько 10:10 на перехресті вулиць Італійської та Грецької.

"щонайменше, п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження в результаті зіткнення маршрутного автобуса та мікроавтобуса. Троє постраждалих госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

У Маріуполі зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, є постраждаліУ Маріуполі зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, є постраждаліУ Маріуполі зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, є постраждалі

Фото: місце ДТП (facebook.com/pg/MariupolPolice)

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталося ДТП за участю автомобіля і тягача. В результаті аварії постраждали дві людини.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області сталася аварія між двома автомобілями, в результаті чого загинули четверо людей і ще шестеро постраждали. Серед загиблих виявився дитина. Пізніше поліція затримала підозрюваного в ДТП.

Також РБК-Україна писало, що у Києві легковий автомобіль врізався у "швидку допомогу" . В результаті загинули водій і фельдшер швидкої п'ятеро людей, у тому числі троє дітей, постраждали.

За минулу добу в Україні в ДТП загинули 18 людей На дорозі Львів-Луцьк в ДТП потрапив автобус з туристами
Новини України ДонецькДТПМаріуполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся