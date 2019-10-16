У Маріуполі зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті аварії постраждали п'ятеро людей

У Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та мікроавтобуса, в результаті пошкодження отримали п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу патрульної поліції в Донецькій області.

Повідомляється, що ДТП сталося у середу, 16 жовтня, близько 10:10 на перехресті вулиць Італійської та Грецької.

"щонайменше, п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження в результаті зіткнення маршрутного автобуса та мікроавтобуса. Троє постраждалих госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце ДТП (facebook.com/pg/MariupolPolice)

Нагадаємо, в Івано-Франківській області сталося ДТП за участю автомобіля і тягача. В результаті аварії постраждали дві людини.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області сталася аварія між двома автомобілями, в результаті чого загинули четверо людей і ще шестеро постраждали. Серед загиблих виявився дитина. Пізніше поліція затримала підозрюваного в ДТП.

Також РБК-Україна писало, що у Києві легковий автомобіль врізався у "швидку допомогу" . В результаті загинули водій і фельдшер швидкої п'ятеро людей, у тому числі троє дітей, постраждали.