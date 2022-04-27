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В Мариуполе раненые остаются без лекарств. Госпиталь на грани выживания

Фото: в Мариуполе раненые остаются без лекарств (Tsaplienko)
Автор: Евгений Прокопенко

РФ нарушает права раненых украинских военных и мирных жителей - Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Из - за длительной осады и постоянных обстрелов российской авиации и артиллерии невозможно пополнить запасы лекарств-обезболивающих, антибиотиков, препаратов для наркоза.

"Оперировать людей с оторванными конечностями, с осколочными и пулевыми ранениями приходится под светом налобного фонаря. Даже после успешной операции ранены имеют большой риск получить осложнения - сепсис, перитонит, гангрену", - пишет Денысова.

В таких условиях многим помочь не могут несмотря на то, что медики работают круглосуточно без отдыха. Врачей и медсестер не хватает, среди них также есть раненые и убитые.

"Раненым необходима срочная эвакуация", - подчеркнула Людмила Денысова.

Напомним, Международный комитет Красного Креста требует предоставить доступ в Мариуполь для безопасной эвакуации гражданских и раненых военных. В том числе с территории завода "Азовсталь".

Ткож мы сообщали, Россия не подтвердила режим прекращения огня относительно эвакуации украинцев из Мариуполя.

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