У Маріуполі поранені залишаються без ліків. Госпіталь на межі виживання

РФ порушує права поранених українських військових та мирних жителів - Маріупольський польовий госпіталь на межі виживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховоної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.
Через тривалу облогу та постійні обстріли російської авіації й артилерії неможливо поповнити запаси ліків - знеболювальних, антибіотиків, препаратів для наркозу.
"Оперувати людей з відірваними кінцівками, з осколковими та кульовими пораненнями доводиться під світлом налобного ліхтаря. Навіть після успішної операції поранені мають великий ризик отримати ускладнення - сепсис, перитоніт, гангрену", - пише Денысова.
У таких умовах багатьом допомогти не можуть попри те, що медики працюють цілодобово без відпочинку. Лікарів і медсестер не вистачає, серед них також є поранені й убиті.
"Пораненим необхідна термінова евакуація", - наголосила Людмила Денысова.
Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає надати доступ до Маріуполя для безпечної евакуації цивільних та поранених військових. У тому числі із території заводу "Азовсталь".
Ткож ми повідомляли, Росія не підтвердила режим припинення вогню щодо евакуації українців з Маріуполя.