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В Мариуполе произошло массовое ДТП с участием пяти авто

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 15:42
Фото: ДТП в Мариуполе (youtube.com 0629comua)
Фото: ДТП в Мариуполе (youtube.com 0629comua)

В результате ДТП в Мариуполе незначительную травму руки получил один из водителей

В Мариуполе (Донецкая область) сегодня утром, 8 июня 2018 года, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает местное издание 0629.

Как сообщается, авария произошла около 11:00 на ул. Митрополитской возле ТЦ "Мебельный".

"Столкнулись автомобили "Мазда" и "Шкода". Удар пришелся по касательной, отчего "Шкода" покатилась дальше и ударила припаркованное авто. Пошла цепная реакция, и несколько машин ударили друг друга. Всего в аварии поучаствовали 5 авто", - говорится в сообщении.

 

Фото: ДТП в Мариуполе (0629.com.ua)

Отмечается, что в реультате аварии незначительную травму руки получил один из водителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

 

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Теги публикации: Мариуполь, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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