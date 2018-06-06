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Интервью

В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 14:30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данному факту открыто уголовное производство

В Киеве в Оболонском районе маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В Оболонском районе автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Пассажиры общественного транспорта не пострадали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие произошло вчера, 5 июня 2018 года, около 20:00 на пересечении проспектов Степана Бендеры и Оболонского.

"Маршрутный транспорт поворачивал вправо со стороны Московского моста в направлении Оболонского проспекта и на пешеходном переходе сбил женщину. По объяснениям водителя, он не заметил пешехода. От полученных травм местная жительница скончалась на месте аварии", - говорится в сообщении.

На момент аварии в маршрутке находились два пассажира.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье 5 июня 2018 года на троллейбус с пассажирами упало дерево, в результате чего пострадали 2 человека.

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Теги публикации: Киев, ДТП, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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