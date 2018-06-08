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У Маріуполі сталася масова ДТП за участю п'яти авто

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 15:42
Фото: ДТП у Маріуполі (youtube.com 0629comua)
Фото: ДТП у Маріуполі (youtube.com 0629comua)

Внаслідок ДТП у Маріуполі незначну травму руки отримав один із водіїв

У Маріуполі (Донецька область) сьогодні вранці, 8 червня 2018 року, відбулася масова дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю п'яти автомобілів. Про це повідомляє місцеве видання 0629.

Як повідомляється, аварія сталася близько 11:00 на вул. Митрополітській біля ТЦ "Меблевий".

"Зіткнулися автомобілі "Мазда" та "Шкода". Удар прийшовся по дотичній, від чого "Шкода" покотилася далі і вдарила припарковане авто. Пішла ланцюгова реакція, і кілька машин вдарили одна одну. Всього в аварії постраждали 5 авто", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП у Маріуполі (0629.com.ua)

Наголошується, що внаслідок аварії незначну травму руки отримав один із водіїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві маршрутка насмерть збила жінку на пішохідному переході.

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Теги публікації: Маріуполь, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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