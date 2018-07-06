Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутки, семеро пострадавших

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 11:24
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате аварии в Донецкой области госпитализированы женщина и двое мужчин

В Мариуполе Донецкой области сегодня, 6 июля, в 6:37 произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали семеро человек. Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.com.ua.

Сообщается, что на дороге столкнулись два легковых автомобиля - Skoda Octavia и Logan, после чего в них въехало маршрутное такси. В результате столкновения Logan полностью сгорел.

Указано, что на месте работали 12 бригад скорой помощи и ГСЧС.

В результате аварии госпитализированы женщина и двое мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы. Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы, но от госпитализации они отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожском районе 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие,  в результате аварии погиб военнослужащий.

Смертельное ДТП во Львовской области: автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом В Запорожской области военный автомобиль попал в ДТП, есть погибший
Теги публикации: ДТП, Мариуполь, Донецкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь