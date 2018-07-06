В Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутки, семеро пострадавших

В результате аварии в Донецкой области госпитализированы женщина и двое мужчин

В Мариуполе Донецкой области сегодня, 6 июля, в 6:37 произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали семеро человек. Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.com.ua.

Сообщается, что на дороге столкнулись два легковых автомобиля - Skoda Octavia и Logan, после чего в них въехало маршрутное такси. В результате столкновения Logan полностью сгорел.

Указано, что на месте работали 12 бригад скорой помощи и ГСЧС.

В результате аварии госпитализированы женщина и двое мужчин, которые находились в маршрутке. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы. Трое водителей транспортных средств и один пассажир также получили травмы, но от госпитализации они отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожском районе 4 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате аварии погиб военнослужащий.