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У Маріуполі сталась ДТП за участю маршрутки, семеро постраждалих

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 11:24
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В результаті аварії в Донецькій області госпіталізовані жінка і двоє чоловіків

У Маріуполі Донецької області сьогодні, 6 липня, о 6:37 сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в якій постраждали сім осіб. Про це повідомляє сайт Маріуполя 0629.com.ua.

Повідомляється, що на дорозі зіткнулися два легковики - Skoda Octavia і Logan, після чого в них в'їхало маршрутне таксі. В результаті зіткнення Logan повністю згорів.

Зазначено, що на місці працювали 12 бригад швидкої допомоги і ДСНС.

В результаті аварії госпіталізовано жінка і двоє чоловіків, які перебували в маршрутці. У них забої, черепно-мозкові травми. Троє водіїв транспортних засобів та один пасажир отримали травми, але від госпіталізації вони відмовилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькому районі 4 липня сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті аварії загинув військовослужбовець.

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Теги публікації: ДТП, Маріуполь, Донецкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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