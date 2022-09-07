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В Мариуполе прогремели мощные взрывы: что известно

Фото: в Мариуполе прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Мариуполе сегодня, 7 сентября прогремели мощные взрывы. Их было слышно в разных районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета.

Как сообщают местные власти, жители выдвигают различные версии того, что могло стать причиной взрывов - от работы ПВО до разминирования.

"Ясно одно - оставаться в городе становится все опаснее. Линия фронта сдвигается. Оккупанты это понимают, поэтому уже видим движение военной техники по городу. Призываем мариупольцев выезжать на подконтрольные территории Украины. Пока людей не начали использовать в качестве "живого щита", - призвали в сообщении.

Фото: в Мариуполе прогремели мощные взрывы (t.me/mariupolrada)

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты под Мариуполем массово меняют свои автомобильные номера на украинские.

Добавим, также в мэрии недавно рассказали, как жители оккупированного Мариуполя устроили первый "голодный бунт".

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МариупольВзрыв