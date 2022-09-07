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У Маріуполі пролунали потужні вибухи: що відомо

Фото: у Маріуполі пролунали потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Маріуполі сьогодні, 7 вересня пролунали потужні вибухи. Їх було чути в різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міськради.

Як інформує місцева влада, жителі висувають різні версії того, що могло стати причиною вибухів - від роботи ППО до розмінування.

"Зрозуміло одне - залишатися у місті стає все небезпечніше. Лінія фронту зрушується. Окупанти це розуміють, тому вже бачимо рух військової техніки містом. Закликаємо маріупольців виїжджати на підконтрольні території України. Доки людей не почали використовувати у якості "живого щита", - закликали в повідомленні.

Фото: у Маріуполі пролунали потужні вибухи (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти під Маріуполем масово змінюють свої автомобільні номери на українські.

Додамо, також в мерії нещодавно розповіли, як жителі окупованого Маріуполя влаштували перший "голодний бунт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МаріупольВибух