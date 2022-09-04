Россияне под Мариуполем массово меняют автономера на украинские, - советник мэра
Российские оккупанты под Мариуполем (Донецкая область) массово меняют свои автомобильные номера на украинские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
"Мариупольское сопротивление пишет, что оккупанты массово меняют номера на украинские и смывают свастики со своих невоенных автомобилей. По крайней мере, проживающие за городом. Русня боится. И это правильно. Есть чего. Возмездие уже рядом", - отметил он.
Он уточнил, что те, кто дислоцируется от Ялты до Бабах-Тарамы убрали Z-символику со своих автомобилей и установили украинские номера регионов АН и АР.
Напомним, ранее Андрющенко рассказал, как жители оккупированного Мариуполя устроили первый "голодный бунт".
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