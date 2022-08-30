В оккупированном Мариуполе произошел "голодный бунт", - советник мэра
В оккупированном российскими войсками Мариуполе (Донецкая область) произошел первый "голодный бунт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
По его словам, инцидент произошел в парке Гурова, где Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь.
"Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт, - отметил Андрющенко.
Он добавил, что оккупанты доводят мариупольцев до предела выживания.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым выдают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только людям старше 65 лет, лицам с инвалидностью, а также на детей до 3 лет.
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