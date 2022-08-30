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В оккупированном Мариуполе произошел "голодный бунт", - советник мэра

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Мариуполь, Вторник 30 августа 2022 18:35
В оккупированном Мариуполе произошел "голодный бунт", - советник мэра Фото: в Мариуполе устроили первый "голодный бунт" (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В оккупированном российскими войсками Мариуполе (Донецкая область) произошел первый "голодный бунт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

По его словам, инцидент произошел в парке Гурова, где Красный Крест пытался раздать гуманитарную помощь.

"Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт, - отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты доводят мариупольцев до предела выживания.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым выдают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только людям старше 65 лет, лицам с инвалидностью, а также на детей до 3 лет.

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Мариуполь Красный Крест
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