UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе появился устойчивый мобильный интернет, - городской совет

В Мариуполе появился интернет (24tv)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска и дальше продолжают блокаду Мариуполя. Однако, сейчас в одном из районов появился устойчивый мобильный интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

В частности, местные жители, которые находятся в блокаде, не имеют нормального доступа не только к еде и воде. Как известно, длительное время в городе отсутствовал мобильный интернет.

Однако, в горсовете сообщили, что в районе Порт-Сити сейчас есть устойчивый мобильный интернет. Поэтому жильцы могут воспользоваться возможностью сделать видеозвонок родным.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.

Также мы писали, что оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в УкраинеВторжение России в Украину