В Мариуполе появился устойчивый мобильный интернет, - городской совет

Российские войска и дальше продолжают блокаду Мариуполя. Однако, сейчас в одном из районов появился устойчивый мобильный интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

В частности, местные жители, которые находятся в блокаде, не имеют нормального доступа не только к еде и воде. Как известно, длительное время в городе отсутствовал мобильный интернет.

Однако, в горсовете сообщили, что в районе Порт-Сити сейчас есть устойчивый мобильный интернет. Поэтому жильцы могут воспользоваться возможностью сделать видеозвонок родным.