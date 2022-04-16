У Маріуполі з'явився сталий мобільний інтернет, - міська рада

Російські війська і далі продовжують блокаду Маріуполя. Однак, наразі в одному із районів з'явився сталий мобільний інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Зокрема, місцеві жителі, які перебувають у блокаді, не мають нормального доступу не лише до їжі та води. Як відомо, тривалий час у місті був відсутній мобільний інтернет.

Однак, у міськраді повідомили, що у районі Порт-Сіті наразі є сталий мобільний інтернет. Тому мешканці можуть скористатися можливістю зробити відеодзвінок рідним.