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В Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город, - Минобороны

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Мариуполь, Пятница 15 апреля 2022 17:22
В Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город, - Минобороны Мариполь (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе Донецкой области сейчас сложная ситуация. Отмечается, что в городе продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга в медиацентре.

По его словам, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.

Отмечается, что активные бои сейчас в районе завода Ильича и в портовой зоне.

"Ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая. Сейчас идут бои. Полностью захватить город россиянам не удается. Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы деблокировать город", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе при попытке прорыва часть бригады морпехов попала в плен.

Также мы писали, что в Мариуполе разведка зафиксировала 13 мобильных крематориев оккупантов.

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