В Мариуполе погибли 25 тысяч человек, в основном гражданских, - "Азов"

В Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. В основном, в результате российского агрессии, погибли гражданские.

Об этом заявил офицер управления разведки Илья Самойленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию полка "Азов".