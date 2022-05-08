В Мариуполе погибли 25 тысяч человек, в основном гражданских, - "Азов"

В Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. В основном, в результате российского агрессии, погибли гражданские.
Об этом заявил офицер управления разведки Илья Самойленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию полка "Азов".
"Захват Мариуполя идет уже 2,5 месяца. Такой осады в истории еще не было, и с таким количеством жертв среди солдат, и жертв среди гражданских. 25 тысяч гражданских были убиты российской армией. Но мы военные, у нас есть задача защитить нашу страну, наше государство, это наша моральная обязанность", - заявил он.
Напомним, что российские оккупанты убили троих военных из "Азовстали" во время эвакуации мирных жителей.
Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и стариков.
Стоит отметить, что стороны договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая.
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