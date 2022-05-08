У Маріуполі загинули 25 тисяч людей, в основному цивільних, - "Азов"

У Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч людей. В основному, в результаті російської агресії, загинули цивільні.

Про це заявив офіцер управління розвідки Ілля Самойленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію полку "Азов" .

"Захоплення Маріуполя йде вже 2,5 місяці. Такої облоги в історії ще не було, і з такою кількістю жертв серед солдатів, і жертв серед цивільних. 25 тисяч цивільних були вбиті російською армією . Але ми військові, у нас є завдання захистити нашу країну, нашу державу, це наш моральний обов'язок", - заявив він.

Нагадаємо, що російські окупанти вбили трьох військових з "Азовсталі" під час евакуації мирних жителів.

Раніше віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що з "Азовсталі" евакуювали всіх жінок, дітей і людей похилого віку.

Варто відзначити, що сторони домовилися про режим припинення вогню на "Азовсталі" з 5 по 7 травня.

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