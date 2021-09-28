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В Мариуполе открыли скульптуру "Звуки города" в форме волны

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Мариуполь, Вторник 28 сентября 2021 11:44
В Мариуполе открыли скульптуру "Звуки города" в форме волны Фото: в Мариуполе открыли скульптуру "Звуки города" в форме волны (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Арт-объект, являющийся частью проекта "Звуки города", который недавно презентовали во Львове, открыли также и в Мариуполе. Скульптура в форме волны воплотила воспоминания и ассоциации мариупольцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Организаторы проекта провели интервью с десятками горожан, которые рассказали о том, с чем у них ассоциируются звуки родных городов. Затем с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации собранные звуки превращаются в уникальный арт-объект. Скульптуры разработали для Львова, Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Мариуполя и Крыма.

Проект инициировали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко.

Мариупольская скульптура "звучит" шумом моря и криками чаек, работой торгового порта и металлургических комбинатов, железной дорогой, ударами на ринге и детским смехом, рассказала Алена Тимошенко.

В Мариуполе открыли скульптуру &quot;Звуки города&quot; в форме волны

В Мариуполе открыли скульптуру &quot;Звуки города&quot; в форме волны

"Мариуполь - город, в котором детский смех и крики чаек сочетаются с шумом индустриальных предприятий и порта. И из этого сочетания рождается новая энергия и ритмы жизни этого уникального города и его жителей. Благодаря скульптуре "Звуки города" каждый может почувствовать и увидеть этот ритм", - сказала она.

Скульптуру установили на пирсе, а цветовая гамма перекликается с палитрой заходящего солнца в море, добавила Тимошенко.

"В процессе записи звуков и создания фигуры мы не ожидали, что получится волна. Это очень символично для города на берегу моря", - отметил мэр Вадим Бойченко.

Как сообщалось, проект "Звуки города" инициировали к 30-й годовщине Независимости Украины. Напомним, недавно была открыта скульптура в Днепре.

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