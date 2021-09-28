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У Маріуполі відкрили скульптуру "Звуки міста" у формі хвилі

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Маріуполь, Вівторок 28 вересня 2021 11:44
У Маріуполі відкрили скульптуру "Звуки міста" у формі хвилі Фото: в Маріуполі відкрили скульптуру "Звуки міста" у формі хвилі (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Арт-об’єкт, що є частиною проєкту "Звуки міста", який нещодавно презентували у Львові, відкрили також і у Маріуполі. Скульптура у формі хвилі втілила спогади та асоціації маріупольців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.

Організатори проєкту провели інтерв’ю з десятками містян, які розповіли про те, з чим у них асоціюються звуки рідних міст. Потім за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації зібрані звуки перетворюються на унікальний арт-об’єкт. Скульптури розробили для Львова, Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму.

Проєкт ініціювали продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко і засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

Маріупольська скульптура "звучить" шумом моря і криками чайок, роботою торгового порту та металургійних комбінатів, залізницею, ударами на рингу і дитячим сміхом, розповіла Альона Тимошенко.

У Маріуполі відкрили скульптуру &quot;Звуки міста&quot; у формі хвилі

У Маріуполі відкрили скульптуру &quot;Звуки міста&quot; у формі хвилі

"Маріуполь - місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І з цього поєднання народжується нова енергія і ритми життя цього унікального міста і його мешканців. Завдяки скульптурі "Звуки міста" кожен може відчути і побачити цей ритм", - сказала вона.

Скульптуру встановили на пірсі, а кольорова гама перекликається з палітрою сонця, що сідає у море, додала Тимошенко.

"У процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря", - зазначив міський голова Вадим Бойченко.

Як повідомлялось, проект "Звуки міста" ініціювали до 30-ї річниці Незалежності України. Нагадаємо, нещодавно було відкрито скульптуру у Дніпрі.

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