В Мариуполе оккупанты возобновили эксгумацию: тела вывозят в братскую могилу

Оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек в Мариуполе. Теперь этим занимается следственный комитет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

По его словам, тела выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и автомобилем "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым (поселок под Мариуполем). Там уже навалом бросают в братскую могилу.

"В это время следователи (или поосто военные) допрашивают жителей относительно подробностей гибели. В итоге за "прозрачным намеком" человека с автоматом, всех убила "украинская армия". Фабрикации фейковых доказательств на марше. Один вопрос - зачем? Чтобы нелепым русским доказать что они не убийцы?", - пояснил Андрющенко.