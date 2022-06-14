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В Мариуполе оккупанты остановили эксгумацию тел и переложили ее на горожан

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Украина, Вторник 14 июня 2022 17:47
В Мариуполе оккупанты остановили эксгумацию тел и переложили ее на горожан Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе оккупанты фактически остановили людей, которых же сами убили, штурмуя город. Горожанам приходится самотожки решать проблему с эксгумацией. Из-за этого в городе стало больше импровизированных кладбищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Если действовать по правилам оккупационной власти, ты должен дождаться "прокурора" и "следователя", которые проведут осмотр тела при эксгумации. Затем проехать на опознание трупа в Донецк на судмедэкспертизу. только потом-захоронение в отведенном месте", - написал Андрющенко.

Он добавил, что эксгумацию, досталяння тела погибшего в Донецк, захоронения горожане платят за влсаным за счет. Единственное что бесплатное-приезд "прокурора и следователя".

"Именно поэтому импровизированные кладбища в городе растут. А те, кто решил перезахоронить, везут тело в Мангуш, где за взятку "добрые колбаоранти" закрывают глаза на процедуру и позволяют похоронить в братьскій могиле", - добавил советник мэра.

Напомним, оккупанты убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей. Точной цифры нет, потому что посчитать количество замученных пока невозможно.

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