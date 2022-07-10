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В Маріуполі окупанти поновили ексгумацію: тіла вивозять в братську могилу

Фото: в Маріуполі окупанти поновили ексгумацію тіл (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок в Маріуполі. Тепер цим займається слідчий комітет РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, тіла викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою "Груз 200" вивозять прямо в Старий Крим (селище під Маріуполем). Там вже навалом кидають в братську могилу.

"В це час слідчі (чи поосто військові) допитують мешканців щодо подробиць гибелі. У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія". Фабрикування фейкових доказів на марші. Одне питання - нащо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?", - пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, в середині червня у Маріуполі окупанти зупини перепоховання людей, яких же самі убили.

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Маріуполь