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Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для СМИ, - разведка

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Мариуполь, Среда 27 апреля 2022 18:03
Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для СМИ, - разведка Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят политическую провокацию с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, с этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ, на 28 апреля министерство обороны РФ планирует так называемый "пресс-тур". Прибытие "журналистов" на территорию Украины организуется через российский Ростов.

"В программе мероприятия - "альтернативные факты" по обороне Мариуполя. Подготовленные "свидетели" расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей", - говорится в сообщении.

Также в подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будет представлено подготовленных провокаторов, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными".

Соответствующая акция является органичным продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать преступления Путина.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Мариуполе заставляют мужчин работать за еду.

Также мы писали, что спутники обнаружили под Мариуполем третью братскую могилу.

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