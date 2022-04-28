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У Маріуполі окупанти поновили активність в районі парку: обшукують та затримують людей

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Маріуполь, Четвер 28 квітня 2022 14:41
У Маріуполі окупанти поновили активність в районі парку: обшукують та затримують людей У Мапіуполі окупанти поновини активність в парку (GettyImages-)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 64-й жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, у Маріуполі окупанти поновили активність в районі парку Веселка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Повідомляється, що окупанти у парку обшукують та затримують людей.

Також окупанти інтенсивно переміщують військову техніку.

"Йде інтенсивне переміщення військової техніки. Просимо маріупольців бути обережними. Можливі провокації перед підготовкою чергового штурму "Азовсталі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти збирають дані жителів міста для можливого шантажу і вербування.

Також ми писали, що окупанти готують пропагандистський "прес-тур" в Маріуполь для ЗМІ.

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