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В Мариуполе оккупанты сжигают тела жертв в мобильных крематориях, - горсовет

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Мариуполь, Среда 06 апреля 2022 13:28
В Мариуполе оккупанты сжигают тела жертв в мобильных крематориях, - горсовет Фото: в Мариуполе оккупанты сплюють тела в мобильных крематориях (obozrevatel_com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Мариуполе сжигают тела гражданских людей, чтобы скрыть последствия своих преступлений. Для этого армия РФ привлекает коллаборантов и боевиков "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, длительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, именно поэтому Россия пока не позволяет Турции начать гуманитарную миссию в Мариуполе. Кроме того, оккупанты пытаются идентифицировать свидетелей ужасных зверств через фильтрационные лагеря.

В горсовете отметили, что российские военные сформировали специальные бригады для зачистки. В них вошли коллаборанты и боевики "ДНР". Они собирают и сжигают тела замученных и убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу таких "групп" самопровозглашенный "мэр" Константин Иващенко.

"Масштаб трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисти превратили наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских нелюдей", - заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в России официально признали, что убили десятки гражданских мужчин, которые выехали из Мариуполя по гуманитарному коридору.

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