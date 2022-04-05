ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия признала убийство мужчин в гражданском в гуманитарных коридорах из Мариуполя

Новина українською →
Москва, Вторник 05 апреля 2022 13:16
Россия признала убийство мужчин в гражданском в гуманитарных коридорах из Мариуполя Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация признала убийство десятков мужчин в гражданской одежде, которые выходили из осажденного Мариуполя по гуманитарным коридорам. По версии Москвы, это были якобы переодетые украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центрального командного пункта Генштаба Вооруженных сил России Михаила Мизинцева.

"За последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировала из города. И разрозненными группами по 10-15 человек передвигалась в Запорожскую область по проселочным дорогам. За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, местонахождения остальных установлено. Вопрос их уничтожения - это вопрос короткого времени", - отметил он.

Отметим, Мизинцев лично руководит осадой Мариуполя, до войны против Украины он отвечал за российскую операцию в Сирии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел