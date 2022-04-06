У Маріуполі окупанти спалюють тіла жертв у мобільних крематоріях, - міськрада

Російські окупанти у Маріуполі спалюють тіла цивільних людей, щоб приховати наслідки своїх злочинів. До цього армія РФ залучає колаборантів та бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців", - йдеться у повідомленні.

За даними міськради, саме тому Росія поки що не дозволяє Туреччині почати гуманітарну місію у Маріуполі. Крім того, окупанти намагаються ідентифікувати свідків жахливих звірств через фільтраційні табори.

У міськраді зазначили, що російські військові сформували спеціальні бригади для зачистки. До них ввійшли колаборанти та бойовики "ДНР". Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу таких "груп" самопроголошений "мер" Костянтин Іващенко.

"Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.