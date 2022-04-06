ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі окупанти спалюють тіла жертв у мобільних крематоріях, - міськрада

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 06 квітня 2022 13:28
У Маріуполі окупанти спалюють тіла жертв у мобільних крематоріях, - міськрада Фото: у Маріуполі окупанти сплюють тіла в мобільних крематоріях (obozrevatel_com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у Маріуполі спалюють тіла цивільних людей, щоб приховати наслідки своїх злочинів. До цього армія РФ залучає колаборантів та бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців", - йдеться у повідомленні.

За даними міськради, саме тому Росія поки що не дозволяє Туреччині почати гуманітарну місію у Маріуполі. Крім того, окупанти намагаються ідентифікувати свідків жахливих звірств через фільтраційні табори.

У міськраді зазначили, що російські військові сформували спеціальні бригади для зачистки. До них ввійшли колаборанти та бойовики "ДНР". Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу таких "груп" самопроголошений "мер" Костянтин Іващенко.

"Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, в Росії офіційно визнали, що вбили десятки цивільних чоловіків, які виїхали з Маріуполя по гуманітарному коридору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки