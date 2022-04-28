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В Мариуполе оккупанты собирают данные жителей города для возможного шантажа и вербовки

Фото: оккупанты собирают данные жителей Мариуполя (t.me/andriyshTime)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Мариуполе оккупанты под видом так называемых "пенсионного фонда" и "социальных служб" собирают данные жителей города и их родственников. Полученную информацию захватчики могут использовать для шантажа, вербовки и вымогательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В помещении центрального отделения полиции оккупанты под видом "пенсионного фонда" и социальных служб" начали активный сбор данных мариупольцев", - написал Андрющенко.

По его словам. в ходе так называемой "регистрации" оккупанты собирают данные не только о личности и имуществе жителей Мариуполя, но и родственниках, которые могут находиться не в городе. Советник добавил, что собранную информацию захватчики могут использовать для поиска людей с целью шантажа, вербовки и вымогания денег из близких, выехавших или проживающих вне населенного пункта.

"Поэтому будьте внимательны к звонкам и сообщениям", - предупредил Андрющенко.

Напомним, с 26 апреля оккупанты запретили въезд в осажденный Мариуполь. Кроме того, в самом городе захватчики ограничили передвижение.

Отметим, в Мариуполе оккупанты требуют от жителей наносить на уцелевшие дома символ Z, запрещенный в Украине и ряде других стран.

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