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Превращают в гетто. Оккупанты запретили въезд в Мариуполь

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Мариуполь, Среда 27 апреля 2022 11:27
Превращают в гетто. Оккупанты запретили въезд в Мариуполь Фото: Мариуполь (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты со вторника, 26 апреля, запретили въезд в Мариуполь даже со стороны Новоазовска. Также были введены ограничения на передвижение внутри города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан россии и "днр" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само удостоверение о прохождении фильтрации для всех остальных действует только 7 дней", - рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, оккупанты анонсировали отдельную бумагу - разрешение на пребывание на улице.

"Город все дальше превращают на реально гетто. Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам как к рабам несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, все остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления", - отмечает советник мэра.

Как сообщалось, в оккупированном Мариуполе российские войска ввели новое правило. На жилые дома, уцелевшие от обстрелов, наносят метку - букву "Z".

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