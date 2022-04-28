RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі окупанти збирають дані жителів міста для можливого шантажу і вербування

Фото: окупанти збирають дані жителів Маріуполя (t.me/andriyshTime)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Маріуполі окупанти під виглядом так званих "пенсійного фонду" і "соціальних служб" збирають дані жителів міста та їх родичів. Отриману інформацію загарбники можуть використовувати для шантажу, вербування і вимагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У приміщенні центрального відділення поліції окупанти під виглядом "пенсійного фонду" і соціальних служб" почали активний збір даних маріупольців", - написав Андрющенко.

За його словами. в ході так званої "реєстрації" окупанти збирають дані не тільки про особу і майно жителів Маріуполя, а й родичів, які можуть перебувати не в місті. Радник додав, що зібрану інформацію загарбники можуть використовувати для пошуку людей з метою шантажу, вербування і вимагання грошей з близьких, які виїхали або проживають поза населеним пунктом.

"Тому будьте уважні до дзвінків і повідомлень", - попередив Андрющенко.

Нагадаємо, з 26 квітня окупанти заборонили в'їзд в обложений Маріуполь. Крім того, в самому місті загарбники обмежили пересування.

Відзначити, у Маріуполі окупанти вимагають від жителів наносити на вцілілі будинки символ Z, заборонений в Україні та низці інших країн.

Війна Росії проти України йде 64-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна в УкраїніДонбасДонецька область